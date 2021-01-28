За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 19 228 человек

За время эпидемии в России зарегистрировано 3 813 048 случаев коронавирусной инфекции, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 19 228 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 813 048 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 255 462 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 204 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 534 летальных исхода жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 72 185 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 101,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 411 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 29 января остаются 643 433 человека.