За нарушения антиковидных правил наказаны более 12 тыс. жителей Карелии

Сотрудники МВД Карелии с начала пандемии коронавируса составили 12,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях в отношении жителей республики, нарушивших требования по профилактике заболеваемости.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Штрафы были выписаны за нарушение режима самоизоляции и ограничительных мер. Только в сентябре было выявлено 1558 таких нарушений.

В том числе, три административных протокола составлены за распространение в социальных сетях «фейковой информации», связанной с пандемией, пояснили в правительстве.

Власти пообещали усилить контроль за выполнением антиковидных правил.