За неделю двух жителей Карелии покусали энцефалитные клещи

В республике зарегистрированы 3 случая клещевого энцефалита и 6 случаев клещевого боррелиоза, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 3083 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 629.

Зарегистрированы 3 случая клещевого энцефалита (неделю назад был зафиксирован 1 случай) и 6 случаев клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.