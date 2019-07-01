За неделю двух жителей Карелии покусали энцефалитные клещи

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В республике зарегистрированы 3 случая клещевого энцефалита и 6 случаев клещевого боррелиоза, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 3083 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 629.
Зарегистрированы 3 случая клещевого энцефалита (неделю назад был зафиксирован 1 случай) и 6 случаев клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.
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