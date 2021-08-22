За неделю клещи покусали еще 20 жителей Карелии

С начала эпидсезона жертвами клещей в республике стали 2797 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За прошедшую неделю в учреждения здравоохранения республики с жалобами на укусы клещей обратилось 20 человек, из них 4 детей (в 2020 году – 67 и 14 соответственно). В Петрозаводске зарегистрировано 18 обращений, в том числе 4 детей (в 2020 году – 12 и 2 соответственно).

Всего с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2797 человек, из них детей - 535. В Петрозаводске жертвами клещей стали 1477 человек, включая 242 ребенка.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,6% от числа обратившихся, дети – 35,0%. В Петрозаводске такую помощь получили 10,2% от числа обратившихся, дети – 20,7%.

В вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проведены исследования 2994 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 9 случаев заболевания клещевого энцефалита, 8 случаев клещевого боррелиоза, из них 1 ребенок.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля. Пострадал 61-летний мужчина в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района.