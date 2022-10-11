За неделю росгвардейцы Карелии 400 раз выезжали по сигналу «тревога»

Пресечены попытки хищения имущества организаций, задержаны 14 человек за административные правонарушения, и один подозреваемый в совершении преступления, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии Карелии за прошедшую неделю совершили 379 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 11 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 14 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержан 1 гражданин.

Общая сумма ущерба превысила 4000 рублей.