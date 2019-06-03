За неделю в Карелии поймали более 80 браконьеров

Новости по теме
Загрузка...
Нарушители были оштрафованы почти на 140 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.
Инспекторы выявили 84 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов.
Нарушители были оштрафованы на 139 тысяч рублей. Взыскано штрафов на сумму 68,5 тысяч рублей.
У браконьеров изъяли 35,6 кг рыбы, 240 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.05.2019, 08:20
28.05.2019, 14:40
27.05.2019, 09:37
30.05.2019, 13:10
29.05.2019, 13:45
Аналитика
Сегодня 09:41
Капитал
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
31.05.2019 16:20
30.05.2019 15:20
27.05.2019 12:49
Чтиво
31.05.2019 17:20
Без политики
Советы врача Офтальмологического центра Карелии.
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
Сегодня 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии