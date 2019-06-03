За неделю в Карелии поймали более 80 браконьеров

Нарушители были оштрафованы почти на 140 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Инспекторы выявили 84 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов.

Нарушители были оштрафованы на 139 тысяч рублей. Взыскано штрафов на сумму 68,5 тысяч рублей.

У браконьеров изъяли 35,6 кг рыбы, 240 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.