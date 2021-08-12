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За неделю жители Карелии добровольно сдали 25 единиц оружия

Новости. Общество
16:25, 14 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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В Карелии сотрудники Росгвардии за неделю проверили десятки владельцев оружия, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии с 6 по 13 августа провели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Росгвардейцы составили 15 протоколов об административных правонарушениях, из них два – в сфере частной охранной деятельности.

Жители Карелии добровольно сдали 25 единиц оружия. Оружие не изымалось.

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Комментарии

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udo
2021-08-14 17:36:59
А сколько не сдали? Уму непостижимо!
Козьма
2021-08-14 17:57:31
udo, береги репу , много не думай , больше отдыхай .
Гость
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