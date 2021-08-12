За неделю жители Карелии добровольно сдали 25 единиц оружия

В Карелии сотрудники Росгвардии за неделю проверили десятки владельцев оружия, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии с 6 по 13 августа провели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Росгвардейцы составили 15 протоколов об административных правонарушениях, из них два – в сфере частной охранной деятельности.

Жители Карелии добровольно сдали 25 единиц оружия. Оружие не изымалось.