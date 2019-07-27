Подписаться
Новости. Общество
10:54, 27 Июля 2019
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

За непропуск "скорой помощи" теперь можно угодить за решетку на четыре года

Загрузка...

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщают РИА Новости.

Ранее за непропуск "скорой" карали штрафом до 500 рублей или лишением прав на срок до трех месяцев. Теперь штраф увеличен до пяти тысяч рублей, а срок лишения нарушителей водительских прав - от трех месяцев до года.

Президент также подписал закон, вносящий в Уголовный кодекс норму, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.

Штраф от четырех до пяти тысяч рублей будет применен в случаях, когда препятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента, уточняют РИА Новости.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке
22.07.2019, 21:05
Названы продукты, старящие организм
23.07.2019, 21:48
Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек

Аналитика

26.07.2019 13:19
Обществоведение
Лицензия как знак качества
Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.
Когда регионами руководят менеджеры 5
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 1
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Вся аналитика

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»