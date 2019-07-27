За непропуск "скорой помощи" теперь можно угодить за решетку на четыре года

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщают РИА Новости.

Ранее за непропуск "скорой" карали штрафом до 500 рублей или лишением прав на срок до трех месяцев. Теперь штраф увеличен до пяти тысяч рублей, а срок лишения нарушителей водительских прав - от трех месяцев до года.

Президент также подписал закон, вносящий в Уголовный кодекс норму, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.

Штраф от четырех до пяти тысяч рублей будет применен в случаях, когда препятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента, уточняют РИА Новости.