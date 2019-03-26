За незаконную съемку в кинозалах будут наказывать

Минкультуры и МВД должны представить свои предложения до 15 апреля.

Министерство культуры совместно с МВД проработают вопрос об административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах. Соответствующие решения по итогам совещания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, которое 15 марта провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Минкультуры России и МВД России проработать вопрос о возможности введения административной ответственности за осуществление незаконной съемки фильмов в кинозалах. Срок – до 15 апреля 2019 года", – говорится в решениях, опубликованных во вторник на сайте кабмина.

Минкультуры и Минфину необходимо до 15 мая года внести проект о выделении из Резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 1 млрд рублей на предоставление субсидии Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на поддержку производства и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских работ ведущих российских режиссеров-мультипликаторов, пишет ТАСС.

Также Медведев поручил Минкультуры и Минкомсвязи проработать до 1 июля вопрос о введении механизма единой отчетности онлайн-кинотеатров о количестве просмотров фильмов.

Кроме того, Минфин, Минкультуры и Минкомсвязи представят до 5 июня совместное решение об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по предоставлению пользователям прав доступа к просмотру контента онлайн-кинотеатров.