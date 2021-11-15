За ночь в Петрозаводске снежный покров вырос на пятую часть от максимума за всю зиму

Возможно, город 7 декабря ждет еще один снегопад.

Как рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», за прошедшую ночь в Петрозаводске снежный покров увеличился на 21 см. Сейчас воздушный поток отвернул от города, осадки прекратились.

Добавим, что, по данным сайта «Погода и Климат», максимальная высота снежного покрова в Петрозаводске может достигать 79 сантиметров.

Ранее на борьбу с последствиями снегопада в город вышла техника-ка подрядчика, так и других организаций.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» предупреждают, что 7 декабря в городе возможен еще один снегопад.