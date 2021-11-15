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За ночь в Петрозаводске снежный покров вырос на пятую часть от максимума за всю зиму

Новости. Погода
11:56, 04 Декабря 2021
фото: Столица на Онего / Ирина Меркова

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Возможно, город 7 декабря ждет еще один снегопад.

Как рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», за прошедшую ночь в Петрозаводске снежный покров увеличился на 21 см. Сейчас воздушный поток отвернул от города, осадки прекратились.

Добавим, что, по данным сайта «Погода и Климат», максимальная высота снежного покрова в Петрозаводске может достигать 79 сантиметров.

Ранее на борьбу с последствиями снегопада в город вышла техника-ка подрядчика, так и других организаций.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» предупреждают, что 7 декабря в городе возможен еще один снегопад.

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Комментарии

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Гражданин
2021-12-04 12:54:30
Обращаюсь к главе города Любарскому.
Территория города большая и туда входят не только территории общего пользования.
Может вы сможете помочь жителям.
Прошу провести работу с Управляющими компаниями - в большенстве районов города дворы не убраны. К подъездам не подойти - к домам не подъехать.
Недавно были опубликованы цифры - сколько госслужащие составили актов и предписаний.
Странно - может ГОССЛУЖАЩИЕ забыли ЗАКОН ?
За ненадлежащее содержание придомовой территории предусмотрена административная ответственность, установленная статьями 7.22, 14.1.3 КоАП РФ, к которой может быть привлечена управляющая организация, ТСЖ, ЖК, а также виновное должностное лицо указанных организаций.
Они просто укрывают правонарушения !?
кир
2021-12-04 12:27:48
Дворник вяло обозначил своё присутствие и оставил двор для трактора, которого нет. :)
Гость
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