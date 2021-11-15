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12.11.2021 14:42

На помощь подрядчику в Петрозаводске пришла дополнительная техника (ФОТО)

Новости. Общество
11:07, 04 Декабря 2021
фото: Администрация Петрозаводска

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Привлеченные трактора и погрузчики помогают подрядной организации в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

После очередного снегопада подрядная организация ООО «ТехРент» убирает город. Идет оплужка и подсыпка пескосоляной смесью дорог. Привлеченные накануне силы строительных организаций и бизнеса сосредоточены на вывозке снега, расчистке тротуаров.

В связи с планируемым увеличением количества техники создается резерв трактористов и водителей, которые в последующем будут готовы выйти на уборку города. Свои контактные данные (ФИО, номер телефона, квалификацию) можно направить в ЕДДС Петрозаводска по телефону 051.

Ранее мэр Петрозаводска заявил, что на борьбу со снегом удалось мобилизовать силы строительных компаний города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
12345
2021-12-04 13:51:48
"заявил, что на борьбу со снегом удалось мобилизовать силы строительных компаний города" - они помогать будут за деньги или из любви к Петрозаводску? Или за интерес?
Поцик
2021-12-04 11:47:52
"Город под подошвой":- Аксимирон
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