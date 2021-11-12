Строительные компании отправили технику на борьбу со снегом в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что для борьбы со снегом удалось мобилизовать силы застройщиков.

Владимир Любарский сообщил, что представители ряда крупных компаний, занимающихся строительством, оказывают помощь в уборке снега. Об этом Любарский рассказал в соцсети.

«Коллеги готовы не только убирать построенные ими кварталы, но и прилегающие проезды. Так, работы силами строительных организаций проводятся на Древлянке-7, на Кукковке-3 и в других районах, не относящихся к этим компаниям. Кроме того, решается вопрос о выделении имеющейся у застройщиков техники для проведения работ в городе», — пояснил он.

Ранее глава Петрозаводска назвал катастрофической ситуацию после снегопада.