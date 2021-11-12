890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Строительные компании отправили технику на борьбу со снегом в Петрозаводске

Новости. Общество
15:36, 03 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что для борьбы со снегом удалось мобилизовать силы застройщиков.

Владимир Любарский сообщил, что представители ряда крупных компаний, занимающихся строительством, оказывают помощь в уборке снега. Об этом Любарский рассказал в соцсети.

«Коллеги готовы не только убирать построенные ими кварталы, но и прилегающие проезды. Так, работы силами строительных организаций проводятся на Древлянке-7, на Кукковке-3 и в других районах, не относящихся к этим компаниям. Кроме того, решается вопрос о выделении имеющейся у застройщиков техники для проведения работ в городе», — пояснил он.

Ранее глава Петрозаводска назвал катастрофической ситуацию после снегопада.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-03 17:45:03
Если у сотрудника мэрии нет понимания, какое количество техники необходимо для выполнения работ - то это системная ошибка.
Козьма
2021-12-03 17:48:53
Саныч, откуда оно у юристов-заушников ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 2
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 2
Сегодня 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 18
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:37
Личное мнение
Мечта Шуры Балаганова 5
Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно меньше среднего заработка финна.
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»