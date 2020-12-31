За новогодние сутки в Карелии подтвердили еще три смерти от коронавируса

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперштабе правительства.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе правительства. В Пряжинской ЦРБ скончалась жительница Петрозаводска 1935 года рождения, в Сегежской ЦРБ умерла жительница Сегежи 1955 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась петрозаводчанка 1934 года рождения. Все пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 361 человека. Из этого числа заболевших – 348 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 473 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4485,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2152,9 случая, по Северо-Западу – 3482,4.