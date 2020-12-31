Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В районах Карелии отделения Пенсионного фонда будут проводить горячие линии в новогодние праздники
31.12.2020 14:00
За сутки в России 28922 больных коронавирусом выздоровели и встретят Новый год не в больнице
31.12.2020 11:40
Минздрав опубликовал режим работы поликлиник Петрозаводска в праздники
31.12.2020 13:00
Офтальмологический центр Карелии подготовил подарок для пациентов
31.12.2020 11:00
Оперштаб опубликовал номера телефонов дежурных служб медорганизаций в Карелии
31.12.2020 13:25
Снегопад обрушится на Карелию в новогоднюю ночь
31.12.2020 13:57

За новогодние сутки в Карелии подтвердили еще три смерти от коронавируса

Новости. Общество
10:35, 01 Января 2021
фото: Илья Тимин
Загрузка...

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперштабе правительства.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе правительства. В Пряжинской ЦРБ скончалась жительница Петрозаводска 1935 года рождения, в Сегежской ЦРБ умерла жительница Сегежи 1955 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась петрозаводчанка 1934 года рождения. Все пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 361 человека. Из этого числа заболевших – 348 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 473 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4485,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2152,9 случая, по Северо-Западу – 3482,4.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
28.12.2020, 10:18
Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус
30.12.2020, 19:04
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска
26.12.2020, 10:00
Вандалы спилили голубую ель в центре Петрозаводска

Чтиво

30.12.2020 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 1
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»