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20.12.2020 19:00

Жителя Петрозаводска отправили в колонию на два года за оскорбление сотрудников полиции

Новости. Общество
13:52, 21 Декабря 2020
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС
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В Петрозаводске рецидивист, оскорбивший представителя власти, получил два года лишения свободы, заявили в прокуратуре Карелии.

В один из июльских дней в состоянии алкогольного опьянения в Прионежском районе за совершение административного правонарушения полицейские задержали мужчину. Находясь в отделе МВД по Прионежскому району, задержанный неоднократно в присутствии посторонних лиц оскорбил двух сотрудников патрульно-постовой службы.

На данный момент нарушитель признал свою вину. Суд учел то, что в 2018 году он был условно осужден за мошенничество и применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Приговором суда условное осуждение ему отменено и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-21 14:55:11
Это немного больше, чем получили недавно полицейские, за пытки заключенных, с тяжкими последствиями. Закон же един!
Off
2020-12-21 13:58:29
Хорошо что бумажными стаканчиками не кидался в них... был бы летальный случай. )))
театральный критик
2020-12-21 14:05:41
Off, начальник местечкового штаба, как там твой пациент берлинской клиники ? Деньги на плакатики прислал ? :)
Off
2020-12-21 14:40:15
театральный критик, Начальник Генерального штаба..а ты штырь пе...дный.)))
Off
2020-12-21 15:22:24
театральный критик,социопат..да за твою психику беспокоюсь . У тебя постоянная, не проходящая ненависть к ЛДПР. Что они тебе сделали ...можно только догадываться. Но колбасит тебя не по-детски. )))
театральный критик
2020-12-21 15:02:50
Off, начальник штаба, где написано, что либерастня нецензурное слово ? Прежде, чем наезжать на модеров ознакомься с правилами размещения комментов, обиженный ты наш
Off
2020-12-21 14:47:27
Админы . Вы пропускаете слова " либераст, либерда, либероид.." .почему же цензурируете слова антонимы?)))))))
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