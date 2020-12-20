Жителя Петрозаводска отправили в колонию на два года за оскорбление сотрудников полиции

В Петрозаводске рецидивист, оскорбивший представителя власти, получил два года лишения свободы, заявили в прокуратуре Карелии.

В один из июльских дней в состоянии алкогольного опьянения в Прионежском районе за совершение административного правонарушения полицейские задержали мужчину. Находясь в отделе МВД по Прионежскому району, задержанный неоднократно в присутствии посторонних лиц оскорбил двух сотрудников патрульно-постовой службы.

На данный момент нарушитель признал свою вину. Суд учел то, что в 2018 году он был условно осужден за мошенничество и применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Приговором суда условное осуждение ему отменено и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.