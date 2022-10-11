«За первый день приняли 50 пациентов»: стоматологи помогают мобилизованным из Карелии (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков рассказал о работе стоматологических бригад в местах дислокации мобилизованных.

Глава Карелии Артура Парфенчиков на своей странице в соцсети разместил видеоотчет главного врача Республиканского стоматологического центра Семена Бекленищева о первых днях работы на полигоне в Ленинградской области, где проходят подготовку мобилизованные граждане из Карелии.

«После обращения к вам мобилизованных из Карелии со стоматологическими проблемами глава Минздрава республики Михаил Охлопков распорядился организовать выезд мобильного стоматологического комплекса. Все вопросы были решены за сутки… Мы прибыли в Ленинградскую область. График работы согласован с командованием частей, две бригады республиканского стоматологического центра с понедельника принимают всех мобилизованных граждан. Только за первый день мы приняли около 50 пациентов», — рассказал в ходе видеообращения

«Очень трогательно слышать слова благодарности от мобилизованных за оказанную помощь и внимание. В ответ хочется пожелать им: возвращайтесь все! Ждем с победой!»

Отдельно мобилизованные жители Карелии поблагодарили врачей, подчеркнув, что карельские стоматологи сделали все быстро и безболезненно, и посоветовав всем обращаться именно к этим медикам в Петрозаводске.