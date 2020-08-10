Еще один человек с внебольничной пневмонией умер в Карелии

За минувшие сутки в республике зарегистрирована еще одна смерть от внебольничной пневмонии.
По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла женщина 1923 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.
За минувшие сутки еще один человек попал в больницу Карелии с пневмонией.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1069 пациентов, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне 3 человека были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
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