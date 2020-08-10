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Еще один человек с внебольничной пневмонией умер в Карелии

Новости. Общество
08:58, 11 Августа 2020
фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин
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За минувшие сутки в республике зарегистрирована еще одна смерть от внебольничной пневмонии.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла женщина 1923 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

За минувшие сутки еще один человек попал в больницу Карелии с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1069 пациентов, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 3 человека были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

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Комментарии

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2020-08-11 09:15:15
Медицина в регионе где ??? Лечат здесь как ? И лечат ли вообще ?
Гость
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