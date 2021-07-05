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За полгода в Петрозаводске поймали 350 пьяных водителей

Новости. Общество
08:20, 06 Июля 2021
фото: Управление Госавтоинспекции Петрозаводска

Очередные массовые проверки водителей на трезвость пройдут в столице Карелии во вторник, 6 июля.

Во вторник, 6 июля в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей, сообщили в городском Управлении Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, за 6 месяцев в Петрозаводске произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых 5 человек получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 350 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

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