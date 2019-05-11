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Новости. Общество
16:30, 11 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

За последнее десятилетие Карелия потеряла более 130 тысяч га лесов

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На их восстановление понадобятся века.

Накануне майских праздников в Петрозаводске прошло заседание "круглого стола" по проблемам сохранения и использования лесов высокой природоохранной ценности, и, как показала состоявшаяся дискуссия, в которой участвовали ученые, экологические активисты, республиканские чиновники и представители лесопромышленного бизнеса, последние массивы нетронутой тайги по-прежнему остаются в Карелии полем конфликта. 

Если за полтора-два десятка лет карельским защитникам природы удалось договориться с несколькими лесопромышленными компаниями о добровольном моратории на рубки в старовозрастных лесах на площади около 300 тысяч гектаров, то у правительства республики до сих пор нет никакой политики в отношении таких лесов, не включенных в границы заповедников, национальных парков, заказников или памятников природы.

Более того, заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев дал ясно понять участникам "круглого стола", что республиканские власти намерены добиваться от лесопромышленников полного освоения расчетной лесосеки, а это создает явную угрозу уничтожения ценных лесов и возникновения новых экологических конфликтов. Особенно в ситуации, когда создание запланированных особо охраняемых природных территорий в республике идет крайне медленными темпами – по одной в год.

Полный текст читайте здесь.

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