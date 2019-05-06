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Новости. Общество
10:16, 06 Мая 2019
фото: Столица на Онего

За последнее десятилетие Карелия потеряла более 130 тысяч гектаров малонарушенных лесов

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Накануне майских праздников в Петрозаводске прошло заседание "круглого стола" по проблемам сохранения и использования лесов высокой природоохранной ценности.

Как показала состоявшаяся дискуссия, в которой участвовали ученые, экологические активисты, республиканские чиновники и представители лесопромышленного бизнеса, последние массивы нетронутой тайги по-прежнему остаются в Карелии полем конфликта. Если за полтора-два десятка лет карельским защитникам природы удалось договориться с несколькими лесопромышленными компаниями о добровольном моратории на рубки в старовозрастных лесах на площади около 300 тысяч гектаров, то у правительства республики до сих пор нет никакой политики в отношении таких лесов, не включенных в границы заповедников, национальных парков, заказников или памятников природы.

Более того, заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев дал ясно понять участникам "круглого стола", что республиканские власти намерены добиваться от лесопромышленников полного освоения расчетной лесосеки, а это создает явную угрозу уничтожения ценных лесов и возникновения новых экологических конфликтов. Особенно в ситуации, когда создание запланированных особо охраняемых природных территорий в республике идет крайне медленными темпами – по одной в год.

По оценке экологов, за последнее десятилетие в Карелии исчезло более 130 тысяч гектаров нетронутой тайги. Таковы данные исследований малонарушенных лесов, которые проводились на Северо-Западе страны, начиная с 2009 года. Причем, как свидетельствуют результаты исследований, основной причиной потери этих лесов стали сплошные рубки. И ведут их, как правило, не какие-то "черные лесорубы", а лесопромышленные компании, получившие лесные участки под заготовку древесины на совершенно законных основаниях.

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