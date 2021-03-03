За последние 24 часа в России зарегистрировано 475 смертей больных коронавирусом

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 87 823, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 11 385 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 290 135 человек.

Выздоровели 3 869 857 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 16 123 человек.

Летальных случаев за все время: 87 823, за минувшие сутки зарегистрировано 475 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 112,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 343 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 марта остаются 545 920 человек.