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За последние 24 часа в России зарегистрировано 475 смертей больных коронавирусом

Новости. Общество
11:25, 04 Марта 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 87 823, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 11 385 случаев COVID-19.
Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 290 135 человек.

Выздоровели 3 869 857 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 16 123 человек.

Летальных случаев за все время: 87 823, за минувшие сутки зарегистрировано 475 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 112,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 343 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 марта остаются 545 920 человек.

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