За последние полтора года стоимость похоронных услуг в России выросла на 30%

По словам экспертов, камень для надгробий из Карелии заменил импортный на рынке ритуальных услуг России.

По данным Росстата, средняя стоимость кремации с января 2022 года по апрель нынешнего выросла на 36% — с 21 до 28,7 тысячи рублей. Рытье могилы подорожало на 13% (до 8765 рубля), изготовление гроба на 52% (до 6729,69 рубля). Об этом сообщает «Российская газета».

За последние 2-3 года существенно подорожали пиломатериалы, поясняет зампредседателя Комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Владимир Родькин.

Подорожание крестов, оградок, гробов спровоцировано ростом цен на сырье - металл и дерево, отметила гендиректор «Похоронного дома № 1» Елена Эльсалиева.

Цены кубометра доски и тонны металла за последнее время поднялись в 2-2,5 раза. Гробы, по ее словам, подорожали пока всего на 10-15%. Если раньше самый простой гроб из дешевых материалов стоил около 5,5 тыс. рублей, то сейчас его цена составляет минимум 6 тысяч.

В последние месяцы сырье стало дешевле, но на цене гробов это может сказаться с задержкой в несколько месяцев, после того как изготовители используют прежние запасы, говорит Родькин. При этом конечное изделие может и не подешеветь, так как есть и другие факторы — подорожала логистика, растут зарплаты.

Ранее часть материалов и товаров компания покупала на Украине, в последний год пришлось оперативно искать других поставщиков по ряду направлений, говорит Эльсалиева.

Очень большой объем комплектующих и материалов шел из Китая, отмечает Родькин. Сейчас из-за общемирового подорожания нефти, бензина, доставки, все подорожало. При этом стало расти российское производство. К примеру, камень для надгробий ранее вагонами везли из Китая, сейчас в цене сравнялся с ним камень из Карелии. Производство камня в Карелии — как для ритуальных целей, так и для строительных — за последний год сильно выросло, говорит эксперт. И он зачастую лучше импортного. Китайский камень был более подготовленный, с более высоким качеством полировки, но зачастую это была химическая полировка, при которой внешний вид со временем теряется.

При этом потребность в установке каменных надгробий значительно уменьшилась, говорит Родькин: из соображений экономии люди все чаще ставят деревянные кресты с расчетом заменить их на каменную плиту, когда появятся деньги. При стоимости креста чуть более тысячи рублей памятник из камня, без установки, обходится в 30-100 тысяч рублей.