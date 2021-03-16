За последние 24 часа в России выявлено меньше 9 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 998 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 8 998 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 418 436 человек.

Выздоровели 4 024 975 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 10 755 человек.

Летальных случаев за все время: 93 364, за минувшие сутки зарегистрировано 427 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 116 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 274 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 марта остаются 493 083 человек.