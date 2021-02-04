За последние сутки в России от коронавируса умерли 527 человек

За минувшие сутки в России подтверждено 16 688 случаев заражения COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 934 606 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 413 495 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 23 582 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 527 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 75 732 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 103,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 458 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 5 февраля остаются 625 196 человек.