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За последние сутки в России от коронавируса умерли 527 человек

Новости. Происшествия
11:57, 05 Февраля 2021
фото: © EPA-EFE/Peter Foley
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За минувшие сутки в России подтверждено 16 688 случаев заражения COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 934 606 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 413 495 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 23 582 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 527 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 75 732 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 103,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 458 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 5 февраля остаются 625 196 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-05 14:10:11
А про спад пандемии наверное нагло врут, ведь смертность не снижается.
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