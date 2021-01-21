Всего за время эпидемии в России зарегистрировано 3 677 352 случая коронавирусной инфекции, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 677 352 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 081 536 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 27 318 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 580 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 68 412 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 98,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 456 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 22 января остаются 638 141 человек.