За прошлый год доход премьер-министра Карелии вырос на 1,5 миллиона рублей

В собственности руководителя республиканского правительства – две квартиры, жилой дом с участком и внедорожник.

В прошлом году доход премьер-министра Карелии Александра Чепика составил 5,4 миллиона рублей. Такие данные опубликовало 18 августа на своем официальном сайте республиканское правительство. По сравнению с 2018 годом доход карельского премьера вырос на 1,5 миллиона.

В собственности господина Чепика по-прежнему находится жилой дом площадью 107 квадратных метров, земельный участок площадью 1000 квадратных метров и квартира площадью 42,3 квадратных метра. Руководитель республиканского правительства является также совладельцем еще одной квартиры площадью 75 квадратных метров. Кроме того, Александру Чепику принадлежит автомобиль Toyota RAV4.