За счет экономии бюджета воспитанник детдома получит квартиру в Петрозаводске

Средства удалось изыскать во время проведения аукционов на покупку социального жилья, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске вместо 32 квартир, запланированных для предоставления воспитанникам детских домов и детям-сиротам, будут приобретены 33 квартиры.

Квартиры приобретут на средства субвенции из республиканского бюджета. Часть поступивших денег удалось сэкономить во время открытого аукциона, и они будут направлены для покупки еще одной квартиры.

Извещение о проведении следующих торгов будет размещено 4 декабря на электронной площадке РТС-тендер.