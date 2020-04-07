За сухпаек из двух сосисок и пачки маргарина в районе Карелии уволили директора Комбината школьного питания

Глава Питкярантского района Дмитрий Трошин сообщил об увольнении директора Комбината школьного питания, которая сформировала малообеспеченным детям скандальный сухпаек.

"Я так же, как и вы, возмущен сегодняшней ситуацией с продуктовыми пакетами, сложившейся в городе. Директор Комбината школьного питания, принявшая решение о подобном комплектовании продуктовых пакетов, уволена, - сообщил Трошин на своей странице в соцсети. - Приношу свои извинения за ситуацию, сложившуюся с выдачей продуктовых пакетов в школе № 2. С 9 апреля начнется выдача новых продуктовых наборов всем льготным категориям детей".

Напомним, сегодня стало известно, что дети из малообеспеченных семей в Питкяранте на период самоизоляции из-за коронавируса получили сухой паек, состоявший из двух сосисок, пачки маргарина, 5-7 картофелин и муки, в которой обнаружились насекомые.