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За сутки 11 классов в школах Карелии переведены на дистант из-за коронавируса

Новости. Общество
09:06, 23 Октября 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
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Новые случаи коронавируса выявлены в школах, колледжах и детских садах республики.

Как сообщается на официальной странице правительства Карелии в "ВКонтакте", за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за коронавируса перешли один класс в школе села Заозерье, один класс в петрозаводской школе № 8, пять классов в петрозаводской школе № 26, один класс в беломорской школе № 1, один класс в петрозаводской школе № 48, один класс в Ломоносовской гимназии, один класс в Петровской школе.

Кроме того, на дистанте с пятницы одна группа в техникуме городского хозяйства и четыре группы в медколледже в Петрозаводске.

Также на карантине из-за коронавируса теперь одна группа в детском саду поселка Салми, три группы в пудожском детском саду № 1, одна группа в детском саду поселка Водла, одна группа детского сада № 14 в Сегеже.

Вернулись к очному обучению все классы школы в поселке Элисенваара.

Ранее два детских сада в Карелии были закрыли на карантин из-за коронавируса.

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