Еще два детских сада в Карелии закрыли на карантин из-за коронавируса

В Лахденпохском районе сразу два дошкольных учреждения полностью ушли на карантин из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", детские сады в поселках Куркиеки и Эстерло Лахденпохского района закрыты из-за COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели пять классов в школе поселка Куркиеки, один класс в школе села Деревянное, один класс в школе №6 в Сегеже, один класс в суоярвской школе, одна группа в лесотехническом техникуме и одна группа в медколледже.

Ранее сообщалось, что на карантин из-за коронавирусной инфекции полностью отправлен детский сад №11 в Петрозаводске.