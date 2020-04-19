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За сутки 13 жителей Карелии попали в больницу с пневмонией

Новости. Общество
09:28, 20 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях внебольничной пневмонии.

За минувшие сутки еще 13 человек были госпитализированы с пневмонией. С 1 апреля уже 37 жителей Карелии попали в больницы с этим диагнозом. 23 человека  умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). Летальных случаев за прошедшие сутки нет, сообщил глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Артур Парфенчиков напомнил, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография. Так , за последние сутки всем больным вновь поступившим с пневмонией сделана КТ. Подозрений на COVID не обнаружено.

"Дал поручение Минздраву провести комплексную аналитику всех пневмоний в целях определения причин их высокого уровня в условиях уже достаточно длительных жёстких мер изоляции", - пишет глава Карелии.

Напомним, за первый квартал 2020 года в Карелии зарегистрировано 1248 случаев внебольничной пневмонии.

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