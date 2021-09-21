За сутки 33 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

С начала пандемии число инфицированных коронавирусом детей достигло 7133, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 33 детей в Карелии.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 7133 человек.

За сутки выздоровели 23 маленьких пациента. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 6815 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 249 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти, выздоровели 203 пациента.