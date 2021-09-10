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За сутки 34 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:48, 15 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Общее число инфицированных среди несовершеннолетних в Карелии превысило 6,5 тысяч.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 34 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6536 детей в республике.

За сутки выписались по выздоровлению 28 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6240 детей.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 153 инфицированных, зарегистрировано еще 4 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 63226 человек, выздоровели 60030 пациентов, умерли 817 человек.

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