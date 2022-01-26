За сутки число заражений коронавирусом в России выросло на рекордные 88 тысяч человек

Общее число заболевших коронавирусом в России на 27 января составило 11 404 617 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 88 816 случаев COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее это число составило чуть менее 75 тысяч.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 11 404 617 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 129 691.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 29 754 человек.

По данным на 27 января, за сутки в России подтверждено 665 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 328 770 пациентов.

Напомним, впервые с начала года за сутки число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 500 человек, выздоровели 382, зарегистрировано еще 4 смерти от ковида.