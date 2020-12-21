За сутки инфицированных COVID-19 в Карелии стало на 374 человека больше

Всего в Карелии зарегистрировано 24575 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 374 человек. Из этого числа заболевших – 355 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в Карелии за время пандемии на 22 декабря достигло 24575 человек.

Умерли за прошедшие 24 часа два человека. Всего за время пандемии в Карелии зарегистрирована 141 смерть от коронавируса.

Выздоровел 17031 пациент, за прошедшие 24 часа выписаны по выздоровлению 445 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3878 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1961 случай, по Северо-Западу – 3018,8.