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За сутки инфицированных COVID-19 в Карелии стало на 374 человека больше

Новости. Общество
09:30, 22 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Всего в Карелии зарегистрировано 24575 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 374 человек. Из этого числа заболевших – 355 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в Карелии за время пандемии на 22 декабря достигло 24575 человек.

Умерли за прошедшие 24 часа два человека. Всего за время пандемии в Карелии зарегистрирована 141 смерть от коронавируса.

Выздоровел 17031 пациент, за прошедшие 24 часа выписаны по выздоровлению 445 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3878 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1961 случай, по Северо-Западу – 3018,8.

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