За сутки коронавирус поразил 24 ребенка в Карелии

За время пандемии в Карелии коронавирус был выявлен у 4785 детей, сообщил на своей странице глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 3 июля, в Карелии зарегистрированы 4785 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 24 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 13 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4422.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразился 50781 житель Карелии, 639 из них умерли. Выздоровели 47805 человек.