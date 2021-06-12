За сутки коронавирус выявили у 70 жителей Карелии

По данным на 13 июня, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 70 жителей республики, выздоровели 65 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 13 июня, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 70 жителей республики. Из них заболевших - 62, средней тяжести - 18, тяжелых и крайне тяжелых пациентов нет. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В больницах с коронавирусом находятся 408 пациента, включая 44 тяжелых больных и 5 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 48114 человек.

За сутки зарегистрировано два летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 581.

За сутки выздоровело 65 человек. Всего выздоровевших – 46334.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.