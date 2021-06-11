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Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Новости. Общество
09:27, 12 Июня 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Руководитель республики Артур Парфенчиков ввел дополнительные противоэпидемические меры.

Как пишет глава Карелии на своей странице в соцсети, в последнее время отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в республике и увеличение числа больных коронавирусом среди детей до 17 лет. В первую очередь среди дошкольников. Кроме того, в Карелии выявлены случаи новых штаммов инфекции – южноафриканский и британский и новый северо-западный штамм.

«Учитывая это, вынуждены ввести в Карелии дополнительные противоэпидемические меры», - пишет Парфенчиков.

Так, работодателям рекомендуется переводить сотрудников на дистанционный формат работы. Особенно это касается граждан старше 60 лет. Чтобы избежать скопления людей в трудовых коллективах, следует установить гибкий график прибытия и убытия на рабочее место.

Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, необходимо обеспечить контроль за соблюдением социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной защиты – масок у посетителей, масок и перчаток у персонала. К участию в таких мероприятиях предлагается допускать тех, у кого есть справка об отрицательном анализе на коронавирус, полученная не ранее чем за три дня, или документ о вакцинации.

В органах исполнительной власти с 15 июня вводится специальный режим работы: в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинировавшийся работник. То есть, для таких граждан работа должна быть организована по сменам: с 8 до 14 часов и с 14 до 20.00 часов.

Ранее сообщалось, глава Карелии возвращает прямые линии из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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