За сутки от коронавируса в Петрозаводске скончались 43-летний мужчина и 82-летняя женщина

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составило 94 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Республиканской инфекционной больнице подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: умерла 82-летняя женщина и 43-летний мужчина. Оба - жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на 26 ноября составило 94 человека.

За минувшие 24 часа в Карелии поставлен очередной рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией – зарегистрировано 388 инфицированных. Из этого числа заболевших – 346 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели за время пандемии 7563 человека.