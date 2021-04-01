За сутки с коронавирусом в Карелии госпитализировали еще 9 человек, 45 находятся в тяжелом состоянии

На сегодняшний день в ковид-центры Карелии госпитализированы 468 человек, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 2 апреля, в стационарах находятся 468 жителей республики, заболевшего COVID-19. Сутками ранее госпитализированных было 459.

Сегодня из 468 госпитализированных 417 находятся в состоянии средней тяжести, 45 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Накануне число крайне тяжелых было таким же, но на инвазивной ИВЛ находились два пациента.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 79 человек, подтверждены еще три летальных исхода. Всего с начала пандемии инфицировано 44106 жителей Карелии, умерли от коронавируса 393 человек. Выздоровели 41620 человек.