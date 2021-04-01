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Три человека скончались от коронавируса в районных больницах Карелии

Новости. Общество
09:38, 02 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В республике подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Межрайонной больнице № 1 скончалась 92-летняя жительница Костомукши, в Пряжинской ЦРБ скончался 62-летний житель Пряжи, в Кондпожской ЦРБ скончался 82-летний житель поселка Эльмус. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 393 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 79 человек. Из этого числа заболевших – 78 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 2 апреля составило 44106 человек.

Выздоровели – 41620, за сутки выписаны по выздоровлению 135 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7156,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3103,4 случая, по Северо-Западу – 5486,1.

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