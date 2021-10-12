Реклама

За сутки у более 270 жителей Карелии диагностирован коронавирус

Новости. Общество
09:29, 12 Октября 2021
фото: © Михаил Охлопков / ВК

Новости партнеров

Общее число инфицированных COVID-19 достигло в Карелии 68872.

По данным на 12 октября, за сутки было выявлено 272 инфицированных (270 заразившихся не были привиты). Из них заболевших — 269, средней тяжести — 54, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находятся 949 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 3 (из них один на инвазивной ИВЛ).

За сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 914 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 236 пациентов. Всего с болезнью справились уже 65374 человека.

С начала пандемии в Карелии инфицированы коронавирусом 68872 человека, справились с заболеванием 65374 пациента.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-10-12 10:10:31
Чо то писали что в 47 году типа такого уже было.
комба
2021-10-12 09:36:56
Большинство заболевших ковидом поправляется. Зачем мусолить ежедневно эту тему? Значит кому-то выгодно и деньги большие завязаны.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)
06.10.2021, 13:26
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии
06.10.2021, 09:21
«Как домино»: участник массового ДТП в Петрозаводске рассказал, как это было
05.10.2021, 20:52
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

11.10.2021 12:49
Обществоведение
«Мы у каждого спросим национальность» 8
Всероссийская перепись населения покажет, сколько в Карелии осталось карелов.
Избавиться от варикоза без боли и следа
08.10.2021 17:05
Молокозаводы Карелии ведут свою игру? 16
08.10.2021 17:02
Мусорный тупик
08.10.2021 17:01
«Впереди нас ждет большая работа» 7
08.10.2021 14:43
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»