За сутки у более 270 жителей Карелии диагностирован коронавирус

Общее число инфицированных COVID-19 достигло в Карелии 68872.

По данным на 12 октября, за сутки было выявлено 272 инфицированных (270 заразившихся не были привиты). Из них заболевших — 269, средней тяжести — 54, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находятся 949 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 3 (из них один на инвазивной ИВЛ).

За сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 914 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 236 пациентов. Всего с болезнью справились уже 65374 человека.

С начала пандемии в Карелии инфицированы коронавирусом 68872 человека, справились с заболеванием 65374 пациента.