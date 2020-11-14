За сутки в больницы Карелии с пневмонией попали 12 человек

За минувшие сутки летальных исходов от пневмонии в Карелии не зарегистрировано.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще у 12 человек диагностирована внебольничная пневмония.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2146 пациентов, 87 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 84-летняя женщина скончалась от внебольничной пневмонии в Карелии.