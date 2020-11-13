В Карелии 84-летняя женщина скончалась от внебольничной пневмонии

Число умерших от внебольничной пневмонии в Карелии за 7,5 месяцев составило 87 человек, сообщили в оперштабе.

За сутки 26 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2134 пациента, 87 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 24 часа зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 84-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.