За сутки в Карелии 107 человек заразились коронавирусом, а 321 - выздоровел

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в Минздраве республики.

На 3 апреля в Республике Карелия зарегистрированы 131665 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17228 детей.

За прошедшие сутки выявлены 107 инфицированных (21 - дети), из них непривитых – 86 (80,3%).

В ковидных стационарах получают лечение 384 пациента, в состоянии средней тяжести – 349 человек, в тяжёлом – 31 (из них непривитых - 31).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 126489 человек, за последние сутки – 321.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1466 человек.