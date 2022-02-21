За сутки в Карелии 128 детей вылечились от коронавируса и 96 заразились

За сутки в республике выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних.

На 25 февраля зарегистрировано 16211 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 106. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 128 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 15757 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 809 человек, выздоровели 854 пациентf, зарегистрирована одна смерть от COVID-19.