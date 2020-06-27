За сутки в Карелии число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 30 человек

За минувшие сутки 30 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии, сообщили в оперштабе.

В Петрозаводске за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 19 человек, в Беломорске – 4 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (в селах Крошнозеро и Святозеро), в Сортавале – 1 человек, в Лахденпохье – 3 человека, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Ууксу).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1266 человек.

Выздоровели 558 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 27 человек: в Петрозаводске - 8, в Суоярвском районе - 4, в Кондопожском районе - 4, в Сегежском районе - 3, в Лахденпохском районе – 3, в Кемском районе (рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС) – 3. Также выписаны еще 2 работника АО "ВАД".

Всего в Карелии проведено 75370 исследований на коронавирус (1160 за сутки).

На самокарантине находятся 1444 (-137 за сутки).

В местах обсервации пребывают 33 человека (-1 за сутки).