За сутки в Карелии горело три частных бани

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В минувшую субботу, 15 декабря, два пожара произошло в Петрозаводске, один – в Виданах, сообщили в МЧС Карелии.
В 7.50 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане в д. Виданы, ул. Красный Бор. В 9.00 пожар ликвидирован.
В 14.48 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в частной бане на Вытегорском шоссе. В 15.08 пожар ликвидирован.
В 18.52 пожарные более трех часов боролись с огнем в Прионежском районе, в дачном кооперативе "Железнодорожный" на ул. Камышовая. В 22.20 пожар ликвидирован.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Информация о пострадавших выясняется.
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