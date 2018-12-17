За сутки в Карелии горело три частных бани

В минувшую субботу, 15 декабря, два пожара произошло в Петрозаводске, один – в Виданах, сообщили в МЧС Карелии.

В 7.50 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане в д. Виданы, ул. Красный Бор. В 9.00 пожар ликвидирован.

В 14.48 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в частной бане на Вытегорском шоссе. В 15.08 пожар ликвидирован.

В 18.52 пожарные более трех часов боролись с огнем в Прионежском районе, в дачном кооперативе "Железнодорожный" на ул. Камышовая. В 22.20 пожар ликвидирован.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Информация о пострадавших выясняется.