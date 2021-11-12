За сутки в Карелии коронавирус выявлен у 43 детей, 61 ребенка вылечили от инфекции

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

По данным на 16 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 43 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 9363. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 61 ребенок. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 8837.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 315 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровело 306 пациентов.