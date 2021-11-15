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Общее число умерших от коронавируса в Карелии достигло 1043 человек

Новости. Общество
09:33, 16 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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За минувшие сутки зарегистрировано три смерти ковидных больных в Карелии, сообщил глава Минздрава республики.

На 16 ноября в Карелии зарегистрированы 79 666 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 315 инфицированных, из них непривитых — 309 (98,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 979 пациентов, в состоянии средней тяжести — 917 человек, в тяжёлом — 59 (из них непривитых — 58).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 75 028 человек, за последние сутки — 306.

За сутки зарегистрированы 3 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1043 человека.

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