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За сутки в Карелии коронавирусом заразились 98 детей

Новости. Общество
09:35, 27 Января 2022
фото: © Артем Лешко / Current Time

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Общее число заражений коронавирусом несовершеннолетних в Карелии составило 11567 человек.

По данным на 27 января, в Карелии за сутки было выявлено 98 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее в Карелии было зарегистрировано 93 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11567. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 48 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11271.

Напомним, впервые с начала года за сутки число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 500 человек, выздоровели 382, зарегистрировано еще 4 смерти от ковида.

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Комментарии

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норкимо
2022-01-27 09:57:33
какая версия на это у Собянина, Голиковой и Поповой - главных спецов-вирусологов-вакцинаторов????

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