За сутки в Карелии коронавирусом заразились 98 детей

Общее число заражений коронавирусом несовершеннолетних в Карелии составило 11567 человек.

По данным на 27 января, в Карелии за сутки было выявлено 98 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее в Карелии было зарегистрировано 93 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11567. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 48 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11271.

Напомним, впервые с начала года за сутки число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 500 человек, выздоровели 382, зарегистрировано еще 4 смерти от ковида.